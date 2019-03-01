Tarım bakanı: Uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa hepsi boştur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,“Uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde tarımsal alanların daraldığına, tarım üretiminin düştüğüne, çiftçilerin borç batağında bulunduğuna ilişkin peş peşe haberler geliyor.

Reklam

İzmir’de düzenlenen tarım fuarında konuşan Pakdemirli ise “Tarım savunmadan daha önemlidir” sözünün kendileri için önemli olduğunu savunup şunları söyledi: “Neden bunu söylüyorum? Teknoloji, savunma sanayisi elbette önemli. Eğer üretim yoksa buzdolabı boşsa karnınız açsa bunun hiçbir anlamı yok. Eğer tüm teknolojilere sahip olduğunuz halde yiyeceğe sahip değilseniz tabii afette, savaşta aç kalmanız içten bile değil. Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım.”

‘Tarımsal alanları artırmamız lazım’

Bakan şöyle devam etti: “Nüfus artışı ve kentleşme, çölleşme, dünyanın sorunu. 2050 yılında yüzde 75 kentleşme olacak. Bunun için de yüzde 50 oranında gıdayı artırmamız lazım. 1 milyar insan aşırı yoksul. Buna karşılık 80 milyon insan da obez. Her yıl 1,4 milyar ton gıdayı israf ediyoruz. Bunun önemli bir bölümü de yenebilir halde. 39 ülkenin gıda, 80 ülkenin su ihtiyacı var. Yarınlarda su savaşları olmayacağının garantisi yok. Küresel ölçekte ekili alanlar, karasal alanların ormanların yüzde 60’ını temsil ediyor. Mevcut sanayi uygulamamalarıyla 2050 yılı için yüzde 65 sulama suyunu, yüzde 60 oranında da tarımsal alanları artırmamız lazım.”



