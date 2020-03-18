Tarım bakanı: Temel gıdada stok ve tedarikte sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yazılı açıklama yayınlayan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunuyor” diye konuştu.

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TMO’nun hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Pakdemirli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise ‘https://www.epttavm.com’ online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu başlayacak olup, mevsim koşulları dikkate alındığında üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır.”

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından çok sayıda kişi marketlere akın etmişti. Şimdiye dek virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 98’e ulaştı.