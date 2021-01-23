Tarım bakanı, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklama’ya bağladı

Tarım Orman ve Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklamaya’ bağladı. Pakdemirli, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin yüklü gıda siparişi verdiğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK verilerine göre gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş iki yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Resmi veriye göre gıda fiyatları geçen yıl yüzde 20’den fazla arttı. Bağımsız raporlarda ise bu oran yüzde 30’a yakın hesaplanıyor.

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Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Pakdemirli, “Pandemi nedeniyle global stok başladı” dedi.

Bakana göre fiyat artışının nedenleri şöyle: “1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.

2) İhracat ve ithalatta tarife dışı engellemeler başladı. Yani söz verilen ihracat yapılmasın diye fon koyuldu. Fiyat artışlarıyla suni engellemeler yaşanmaya başladı.

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3) Başta Güney Amerika olmak üzere çok ciddi bir kuraklık durumu var. Bu nedenle de ayrıca stoklamalar var.”

“Rahatlama olabilir mi” diye sorulan Pakdemirli, şöyle yanıtladı: “Tabii şu anda yalnızca tahmini konuşuyoruz. Mayıs ayı gibi bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Elbette pandemi koşullarında da bir paralel rahatlamayla birlikte.”