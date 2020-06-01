Tarım arazilerine kimyasal atık dökerken yakalandılar

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandı. 5 ton atık döktükleri tespit edilen firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

​Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgedeki arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Sürücüleri kimyasal atık dökerken suçüstü yakalayan ekipler polise haber verdi.

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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceklerini belirterek şöyle devam etti: “Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemlidir. Bu, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”