Tarık Şengül: Rant merkeziyetçiliği yasası yolda

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’de komisyon gündemine geldi.

Bir bütün olarak bakıldığında; bu tasarı bir yandan yüksek katlı yapılaşmayı önleme diğer yanda imar planı değişikliklerinden doğan haklarını kamuya aktarma adına çıktığı yolda; yüksek katlı yapılaşma koşullarını bir kez daha muğlak bırakırken, imar planı değişikliklerini merkezi yönetim için kaynak yaratma açısından daha sistematik bir kapı haline getiriyor. Bu arada millet bahçeleri aracılığıyla da, kıyıların talanı yönünde yeni adımlar atılıyor.

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Bu uygulamanın da bir merkezi yönetim icraatı olduğu dikkate alınırsa, memleketin imarı her gün biraz daha merkezin kontrolüne geçiyor.

Tarık Şengül’ün yazısı