Tarık Şengül: Muhalif popülizmin çıkmazları!

İktidar, tepeden tırnağa çoklu bir tükeniş ve çözülme yaşarken ilginç bir sorun, iktidarı yıpratan koşulların muhalefeti ihya etmiyor olması! Bir biçimde iktidara yabancılaşan kesimler muhalefete dönme konusunda direnç gösteriyor.

Bu durum tartışılacaksa temel bir tespitle başlanması gerekir; iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye siyasetine uzunca bir süredir popülist mantık damgasını vuruyor. Başta da söylediğim gibi iktidar, uzunca bir süre popülist mantığı başarıyla kullandıktan sonra, enerjisini ve tutarlılığını yitiriyor. Ne var ki muhalefetin popülist stratejisinde de ciddi bir alternatif haline gelmesine engel oluşturan önemli zafiyet ve çıkmazlar var.

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… muhalif popülizmin liderlik, halk tanımı, demokrasi sözüne sıkışmış siyasi programı ve de karşısına koyduğu düşmanı tanımlama konularının her birinde ciddi sorunlar ve tutarsızlıklar var. Bu sorunlara rağmen oluşan blokun sürdürülmesi önemli olabilir! Ancak bu sürdürmenin yolu bastırmadan geçmiyor.

Çünkü bastırılan, öyle ya da böyle daha büyük sorun olarak geri dönüyor!

Tarık Şengül’ün yazısı