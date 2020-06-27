Tarık Şengül: Kurgulanan müdahaleler, üniversiteden ‘geriye kalan’ı tasfiye etmeyi hedefliyor

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üniversite, geçtiğimiz uzun dönemde araçsal akıl karşısında önemli mevziler yitirdi, önemli kayıplar yaşadı! Ama belli ki eleştirel akıl ve eylemden geriye hala bir şeyler kalmış! Yukarıda altını çizdiğim alanlara yönelik kurgulanan müdahaleler işte o geriye kalanı da tasfiye etmeyi, üniversiteyi tümüyle muhalif kimliğinden arındırmayı ve kendinin kılmayı hedefliyor.

An itibariyle bu konuda duyarlı olmak ve üniversitenin eleştirel akıldan arındırılmasına izin vermemek için tamı tamına ifade etmek gerekirse, 2 milyon 433 bin 219 gerekçemiz var!

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Tarık Şengül’ün yazısı