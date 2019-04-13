Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarık Şengül: Kendine referanslı iktidar

AKP projesinin her gün biraz daha berraklaşan en önemli özelliği kendine referanslı hale gelmesi! İktidar, ivmesi artan biçimde dışarıdan girdi al(a)mıyor. Bütün işleyiş neredeyse, kapalı bir devre haline gelmiş bulunuyor!

Güncel örnek yerel seçim sonuçları. Oysa, seçim siyasetçinin toplumdan mesaj almasının en önemli kanalıdır. Sonuçlar istendiği gibi gelmeyince, o kanal da kapatıldı. İstanbul anlaşılabilir nedenlerle öne çıksa da HDP’li ve KHK’lı belediye başkanlarına mazbataları verilmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını almış muhalif belediye başkanlarının işinin zor olduğunu kamuoyu önünde söylemekten geri durmadı!

Tarık Şengül’ün yazısı

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Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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