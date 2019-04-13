Tarık Şengül: Kendine referanslı iktidar

AKP projesinin her gün biraz daha berraklaşan en önemli özelliği kendine referanslı hale gelmesi! İktidar, ivmesi artan biçimde dışarıdan girdi al(a)mıyor. Bütün işleyiş neredeyse, kapalı bir devre haline gelmiş bulunuyor!
Güncel örnek yerel seçim sonuçları. Oysa, seçim siyasetçinin toplumdan mesaj almasının en önemli kanalıdır. Sonuçlar istendiği gibi gelmeyince, o kanal da kapatıldı. İstanbul anlaşılabilir nedenlerle öne çıksa da HDP’li ve KHK’lı belediye başkanlarına mazbataları verilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını almış muhalif belediye başkanlarının işinin zor olduğunu kamuoyu önünde söylemekten geri durmadı!