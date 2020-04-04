Tarık Şengül: İşte orada BM raporu, virüsü bloke etmek istiyorsan, yerel yönetimlerle çalışacaksın diyor!

Güçsüz bir merkezi yönetim yerelini halktan yetki almış belediyelerle kurmak yerine, ne işlevi olduğunu tam bilmediğimiz birtakım vakıflarla kuruyor. O vakıflar, bağış adı altında vergiden düşülmek üzere birtakım şirketlerden takır takır bağışlar alıyorlar. Kim denetliyor bilmiyoruz, nereye harcıyorlar bilmiyoruz!

Halkın seçtiği, Anayasa’da yeri olan belediyelerin toplumu ayakta tutmak için kullanacağı bağışlar bankalarda bloke ediliyor. Oysa işte orada BM Raporu, virüsü bloke etmek istiyorsan, yerel yönetimlerle çalışacaksın diyor!

Reklam

Blokajı doğru anlayalım lütfen; yanlış anlamaya konu olan, yaşamımızdır!

Tarık Şengül’ün yazısı