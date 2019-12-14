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Yaramazlara biraz batar!

Tarık Şengül: Davul büyükşehir belediye başkanlarının boynunda

Ankara ve İstanbul, belediyelerin kıskaca alınmasında özel bir noktada duruyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu başarısız kılmak adına yerel ve merkezi düzeyde tüm araçlar harekete geçiriliyor. Kıskaç siyasetinin tartışmasına girmeden temel bir durumu tespit edelim. Geçmiş deneyim kamuoyunda şöyle bir algıyı oluşturdu; “büyükşehirlerin patronu büyükşehir belediye başkanlarıdır”. Beğensek de beğenmesek de böyle bir algı var. Metropol düzeyinde ortaya çıkan başarılar da, başarısızlıklar da büyükşehir belediye başkanlarının hanesine yazılıyor. Dolayısıyla, davulun büyükşehir belediye başkanlarının boynunda olduğu bir durumla karşı karşıyayız.

Tarık Şengül’ün yazısı

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