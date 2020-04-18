Tarık Şengül: Çin küresel stratejiye yönelirken, ABD boş bir ulusalcılığa sıkışıyor

ABD, Çin’i giderek zayıflayan hegemonya iddiası için bir tehdit olarak algılıyor. Bu nedenle Çin’den gelen iş birliği çabaları, yayılmacı bir yaklaşımın uzantısı olarak görülüyor. İş birliği bir yana Trump liderliğinde ABD, pandemik meselesinden Çin’i sorumlu tutarak, Çin’in pandemikle mücadeledeki başarısını gölgelemekle uğraşıyor. Çin güzellemesi yapacak değilim ancak şu bir gerçek ki, küreselleşme süreçleriyle ulusal ve yerel düzeydeki eklemleniş biçimi, batılı karşılıklarından farklı olarak Çin’e, küresel ölçekte piyasa mantığı ötesinde davranabilme yetisi sağlıyor. Bu farklılık ve ayrışma, önümüzdeki dönemde küresel düzlemde çok ciddi sorunların gündemde olduğuna işaret ediyor. Güçlü ve merkeziyetçi görünen Çin, küresel bir stratejiye yönelirken, ABD ve İngiltere gibi güçler, ulusunu koruma yetisi göstermekten aciz boş bir ulusalcılığa sıkışıyor.

Tarık Şengül’ün yazısı