Tarık Şengül: Belediyeler, son yapılan düzenlemelerde neredeyse hiç yok; İBB’nin gar ihalesinden çıkarılması gibi

Tam da bunu söylüyordum; imarda çok başlılık döneminin sonuna geliyoruz. Artık pasta küçük ve yetmiyor. O nedenle merkez el koyuyor ve çevreyi devre dışı bırakıyor. Bu tür stratejik alanlarda yetki tümüyle merkeze çekiliyor. Yaratılacak rantı belirleme ve dağıtma yetkisini merkez tek başına üstlenecek. Belediyeler, son yapılan düzenlemelerde ve yetkilendirmelerde neredeyse hiç yok. Tıpkı İBB’nin Sirkeci ve Haydarpaşa depolama alanı ihalesinde olamaması gibi!

Tarık Şengül’ün yazısı