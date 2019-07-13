Tarık Şengül: AKP’yi yenik düşüren üç hoşnutsuzluktan yola çıkacak projeye ihtiyaç var

AKP’nin üç alanda yarattığı hoşnutsuzlukların 31 Mart yenilgisinin taşlarını döşediğini söyledim. Otoriterlik, İslamcı-muhafazakarlık ve neoliberal politikalardan doğan hoşnutsuzluklar karşısında, başarılı bir muhalefet bloğu oluşturulduğu noktada, AKP ciddi bir darbe aldı.

Şimdi bu üç rahatsızlığın kurum ve kitlelerini bir arada tutabilecek bir projeye ihtiyaç var. Otoriter ve kendine referanslı hale gelen yönetim anlayışı, başta CHP, İyi Parti ve HDP yanında geniş halk kesimlerini de birleştiren ortak nokta olarak öne çıktı. Bu ortaklaşmadan yola çıkarak önümüzdeki dönemin mücadele stratejisi de belirginleşmeye başladı. Sorunların “başkanlık sistemine” geçişle ağırlaştığı ve bu nedenle de parlamenter sisteme dönülerek çıkışın mümkün olacağı, başta CHP olmak üzere çeşitli kesimlerce ifade ediliyor.

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Tarık Şengül’ün yazısı