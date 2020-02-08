Tarık Şengül: Afet alanında piyasaya yapmamak!

Özellikle muhalif belediyeler Elazığ Depremi sırasında ciddi bir performans sergilediler. İktidarın alternatifi olmak açısından bu performans oldukça önemli etki yaptı. Ne var ki, bölgeye yardım ve kurtarma ekibi gönderen belediyelerin sosyal medya aracılığıyla yaptıklarını görünür hale getirme çabalarının bıçak sırtı bir uğraş olduğunu da görmek gerekiyor. Hiyerarşi ile yatay örgütlenme arası bir yerde konumlanmaya çalışan belediyelerin, sosyal medyada bir anda piyasanın yarışan güçlerine benzer görüntüler vermeye başladıklarını farkına varmaları gerekiyor! Afet yerleri dayanışmanın mekanı olduğu ölçüde bu tür görünürlükler bir noktadan sonra bir samimiyet soruna dönüşmeye başlıyor. Sadece yardım konusunda değil, sosyal medyanın kullanımı konusunda da yarışmacılığın dışına çıkan bir başka modele ihtiyaç var! Bu alanda verilen görüntünün güven tesisi açısıdan sıkıntı kaynağı haline gelmemesi gerekiyor.
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