Tarihinde ikinci kez: Gençlerbirliği sezonun bitmesine bir hafta kala küme düştü

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 33’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, tarihinde ikinci kez bir alt lige düştü.

Bu yenilgiyle 30 puanda kalan Başkent ekibinin ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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Daha önce 1987-88 sezonunda 38 maçta topladığı 30 puanla bir alt lige düşen Gençlerbirliği, bir sene sonra şampiyon olarak tekrardan şu anki Süper Lig’e yükselmişti. 1989-90 sezonundan beri aralıksız olarak Süper Lig’de yer alan Başkent ekibi, 1989-1990 sezonunda tekrardan Süper Lig’de yarışmaya başladıktan 29 sene sonra küme düşme acısı yaşadı.

Karabükspor’ün ardından küme düşen ikinci takım olan ‘Alkaralar’, kulübün merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda küme düşmüş oldu.

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Cavcav’ın vefatından sonra olağanüstü toplanan Gençlerbirliği kongresinde üyeler, İlhan Cavcav’ın vasiyeti üzerine oğlu Murat Cavcav’ı başkan seçmişti

Ümit Özat’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği son hafta, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı Bursaspor maçıyla sezonu noktalayacak.