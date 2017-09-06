Tarihin üstüne masa örtüsü: Efes Antik Kenti’ndeki kütüphane ‘restorana çevrildi’

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti’nde Celsus Kütüphanesi’nin bulunduğu alanın restorana çevrildiğini öne sürdü.

‘Adım adım yok ediliyor’

Bu iddiayla ilgili video ve fotoğrafları dün Twitter hesabından paylaşan Yarkadaş şunları söyledi: “Efes Antik Kenti içindeki tarihi Celsus Kütüphanesi adım adım yok ediliyor. Bu bir cinayettir. Bu cinayeti işlemeyin. Garsonlar, sekiz bin yıllık tarihi, masa örtüleriyle örtüyor. Antik kent yıpranıyor ve adım adım yok ediliyor. Bu tarihi eserlere bunu yapmaya hakkınız yok.”

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‘Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı’

Antik kentin 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındığını hatırlatan CHP’li vekil şöyle devam etti: “Türkiye’nin tanıtımında en önemli yüzlerden biri olan bu tarihi eser, restorana ve düğün salonuna çevrildi. Bunun anlamı tarihe saygısızlıktır. Efes, Birleşmiş Milletler koruması altındadır. AKP, Hasankeyf ve Sur’u yok etti. Sıra belli ki Efes’e geldi. Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı ne tarih dinliyor, ne antik kent…”

‘Tarihe Efes’i yok eden kişi olarak mı geçmek istiyorsunuz?’

Söz konusu alanın saat 19.00’da boşaltılarak organizasyon şirketlerine kiralandığını öne süren Yarkadaş, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a “Tarihe Efes’i yok eden kişi olarak geçmeyi mi istiyorsunuz?” diye sordu.

‘Sünnet düğünü’yle gündeme gelmişti

Geçtiğimiz aylarda da Efes Antik Kenti’nde sünnet düğünü organizasyonu yapıldığına dair bilgiler ve fotoğraflar sosyal medyada yer almıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kaan Erge, Efes’te ziyaret saatleri dışında turizm amaçlı etkinlikler yapılabildiğini söylemişti.