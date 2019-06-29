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Yaramazlara biraz batar!

Tarihi yapıyı ‘restore ediyoruz’ diye fayans döşediler

Gaziantep’in Araban ilçesindeki antik Roma dönemine ait, 19 yüzyıl önce inşa edilen Septimius Severus Köprüsü’ne ‘fayans döşeyerek yapılan restorasyon’ tepki çekti.

Fotoğraflar: Sözcü

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre AKP’li Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5’inci Bölge Müdürlüğü ‘restorasyon’ başlattı. Ancak, fayans kullanılarak aslından uzaklaştırıldı.

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Köprüye restorasyon değil onarım yapıldığını belirten Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bu konuda yetkisi olmadığına dikkat çekti. “Tarihi eserler restore edilir” diyen Severoğlu, tarihi yapıların müze denetiminde, işin uzmanları tarafından restore edilebileceğinin altını çizdi.

Köprüye teras yapıldığını söyleyen Severoğlu şöyle devam etti: “Karayollarının işi yol yapmaktır. Bu köprüye ulaşan yollar korkunç bir vaziyette. Neden kendi işlerini yapmıyorlar da arkeologların işlerini yapıyorlar? Bunu yaparken hangi arkeologdan bilgi almışlardır? Müzenin bilgisi var mıdır?”

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