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Yaramazlara biraz batar!

Tarihi Validebağ Korusu’na ‘millet bahçesi’ projesi durduruldu

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı Validebağ Korusu’nu ‘millet bahçesi‘ yapmak için İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan proje tahsis sorunu nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Fotoğraf: Hürriyet

Korunun 35 dönümünü kapsayacak,  içinde fitness alanları ve yürüyüş parkurları bulunacak ‘millet bahçesi’ projesi için kurul kararı bekleniyordu.

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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Validebağ Gönüllüleri, projeye karşı imza kampanyası başlatıp iptali için mahkemeye başvurdu.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davada ara karar verilerek bilirkişi tayin edildi.

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Validebağ Gönüllüleri’nin topladığı 11 bin 98 imza da bu sırada İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne iletildi.

Tahsis sorunu çıktı

İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 Şubat 2019 tarihli yazısıyla Validebağ Gönüllüleri Derneği’ne yanıt vererek projelendirme ve tahsis süreci tamamlanmadığından çalışmaların durdurulduğunu iletti.

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