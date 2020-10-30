Tarihi okul binasını korumak için 62 metre yürüttüler

Çin’in Şanghay kentinde 85 yıllık bir okul binasını yıkımdan kurtarmak için 62 metre yürüttüler.

Fotoğraflar: Shanghai Evolution Shift

Şehrin tarihi dokusunu korumak amaçlı yapılan taşımada beş katlı bina bütün halde ‘yürüme makinesi’ teknolojisi marifetiyle yeni yerine götürüldü.

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Bu işlem için mühendisler binanın altına 200’e yakın mobil destek yertleştirdi.

Robot bacaklar gibi hareket eden bu destekler iki gruba ayrıldı, bir grup aşağı doğru hareket ederken diğer grup yukarı hareket etti.

Projenin süpervizörü Lan Wuji, kullandıkları teknolojiyi “Binaya ayağa kalkıp yürüyebilmesi için koltuk değnekleri vermişiz gibi” benzetmesiyle anlattı.

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Her seferinde küçük bir adım atan bina 18 günde 62 metre uzaklığa taşındı.

Yeni yapılan bir ticaret ve iş merkezine yer açmak için taşınan bina miras koruma ve kültür eğitimi merkezi olarak hayatını sürdürecek.