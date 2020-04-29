Tarihi medresenin kubbelerinin kurşun plakalarını söktüler: 15 gün önce de hırsızlık olmuş

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi’nin kubbeleri hırsızların hedefi oldu. Polis ekipleri, kubbelerdeki kurşun plakaları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Pazartesi gecesi, 1588 yılında tamamlanan, Mimar Sinan’ın eserinin kubbelerine çıkan hırsızlar kurşun plakaları söktü. Söktükleri kurşunları bir araca yükleyerek kaçtılar.

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Sabah saatlerinde medreseye giden görevliler durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler güvenlik kamera incelemeye aldı. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kubbelerin zarar görmemesi için açık kalan yerler naylon örtülerle kapatıldı.

Medresenin kubbelerindeki kurşunların 15 gün önce de hırsızların hedefi olduğu, şüphelilerin tespit edilerek yakalandığı belirtildi.