Tarihi eserleri bahçe süsü yapmışlar

Bartın’da tarihi eser olduğunu anlamadıkları sütun başlığı ve taşları bahçelerine süs olarak koyan üç kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bartın’da jandarma ekipleri Akgöz Köyü’nde yaşayan 51 yaşındaki C.G., 43 yaşındaki S.Ç., 41 yaşındaki N.A.’nın bahçesinde yaptığı incelemelerde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir adet sütun başlığı, bir adet dilek taşı ve bir adet lahit kapağı buldu.

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Gözaltına alınan ev sahipleri, taşların tarihi eser olduğunu bilmediklerini, süs amacıyla bahçelerine koyduklarını söyledi.

Ev sahipleri serbest bırakılırken el konulan tarihi eserler ise Amasra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.