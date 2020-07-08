Tarihi eserleri akaryakıt istasyonunda satmaya çalışırken yakalandılar

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda, Roma ve İslami dönemlere ait 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi.
AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı, merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden iki kişinin, ellerinde bulundurdukları sikkeleri satmak için müşteri aradığına dair duyum aldı.
Jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ilçedeki akaryakıt istasyonunda satış için buluşulduğu sırada operasyon yapıldı. İki şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yakalanan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı