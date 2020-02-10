Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 900 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim bulundu

Muğla’da düzenlenen operasyonda, 900 yıllık, ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim ile sikke, bronz çanak ve tarihi eser olarak değerlendirilen objeler bulundu. Üç kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için hazırlık yaptığını öğrendi.

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Dün sabah A.İ.D., Ş.K., ve O.Ş. adlı üç şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, Kuran-ı Kerim, beş sikke, altı bronz çanak ve altı obje bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

