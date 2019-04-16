Tarihi Delikkemer’de inşaat

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Delikkemer bitişiğinde inşaat başladı.

Fotoğraflar: Evrensel.net



Likya uygarlığının başkenti Patara antik kentinin su ihtiyacını karşılamak üzere M.S. 48-55 yılları arasında Roma döneminde inşa edilen Delikkemer Anadolu’daki özgün tarihi yapılardan.

Reklam

Evrensel’den Yusuf Yavuz’un haberine göre Türkiye’nin en önemli yürüyüş parkurlarından Likya Yolu üzerindeki Delikkemer’de iki ayrı noktada başlatılan inşaatlardan biri tarihi su kemerine yaklaşık 70 metre mesafede.

Arkeolojik SİT ve zeytinlik alanı olarak koruma altındaki bölgenin büyük bölümü aynı zamanda doğal SİT alanıydı. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen sene ocak ayında yaptığı değişiklikle bölgenin statüsü ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak belirlenmiş, yapılaşmanın önü açılmıştı.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mart 2018’de kararın iptali istemiyle Antalya İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Reklam

Eylül ayında mahkemece atanan bilirkişi heyetinin yerinde keşif yaptığı davayla ilgili yargı süreci halen devam ediyor.