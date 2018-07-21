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Yaramazlara biraz batar!

Tarihe saygı kuşağı: Üsküdar’da Osmanlı’dan kalan çeşme zemine gömüldü

 

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan 164 yıllık çeşme, kaldırım çalışmaları nedeniyle ‘zemine gömüldü.’ Belediye şimdi yeniden çalışma yapacak.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Çengelköy’de bulunan Lahanacılar Çeşmesi’nin üçte biri şu an kaldırımın altında kaldı.

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Çünkü belediye ekipleri, şimdiye dek kaldırım yenileme çalışmaları sırasında çeşmeyi hesaba katmadı.

Sosyal medya kullancıları, çeşmenin fotoğraflarını paylaşarak belediyeye ne yapacaklarını sordu.

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Üsküdar Belediyesi ise eseri daha önce kapsamlı bir çalışmayla restore ettiklerini belirterek kaldırım yenileme çalışması sonrası tamamen ortaya çıkarılacağını açıkladı.

Çeşmenin tarihi

Çeşmenin eski hali.

Lahanacılar Çeşmesi, Osmanlı’da iki rakip takımından Lahanacılar’a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Baş kısmı lahana şeklinde olan çeşme bugüne kadar geldi ancak zamanla kaldırımın altında kalarak çeşme özelliğini yitirdi. Üzerinden yazıları da silinen çeşme bakımsızlık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya.

Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk ve mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy’de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.

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