Tarihe saldırı: Defineciler Frig Vadisi’ndeki tarihi kilise duvarlarını dinamitle patlatmış

Defineciler, yüzlerce yıllık Frig Vadisi’ndeki kilise ve kaleleri dinamitle patlatarak tahrip etti. Çökmelerin yaşandığı bölgede tarihi duvarlara da sprey boyayla yazı yazılmış.

Frig Vadisi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde bulunan, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılan bir yer.

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Bölgede kaya mezarları, kiliseler ve eski yerleşim yeri kalıntıları, sarnıç ve kale gibi yüzlerce yıl öncesinden kalan yapılar bulunuyor.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre Afyonkarahisar’ın İhsaniye köyünde yer alan, MS 1000’li yıllarda kahya içine oyularak inşa edilen Ayazini Kilisesi’nin duvarları defineciler tarafından dinamitle patlatıldı.

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Patlamalar sebebiyle yaşanan çökmeler, manastır özelliği taşıyan kilisenin bazı girişlerinin kapanmasına sebep oldu. Kaya mezarları ve kaleler de farklı şekillerde tahrip edildi.

Türkiye’de definecilik yaygın. Özellikle tarihi alanlarda yapılan kaçak kazılar ortaya çıkarılan ya da çıkarılması muhtemel buluntulara ve tarihi yapıya büyük ölçüde zarar veriyor.

Ziyaretçiler de zarar veriyor

Ancak tarihi bölgede tahribatı sadece defineciler yaratmıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler de Frig Vadisi’nde bulunan duvarlara sprey boyayla yazı yazarak zarar veriyor. Burada çizilen gamalı haçlar dikkat çekiyor.

Yetkililere göre önlem alınıyor ama bazı alanlar ‘başıboş’

Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah Kur, tahribatın nasıl yapıldığıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Yaptığımız incelemelerde define avcılarının özel bir aletle yumuşak yapıya sahip duvarlara delik açtığını daha sonrasında ise bu deliklere dinamit lokumlarını yerleştirdiğini tespit ettik. Hatta bazı alet ve parçaları bulduk. Patlamalar birçok yapıya zarar veriyor. Tabii bu süreçten biraz da biz sorumluyuz. Buradaki arkeolojik kazılar çok yeterli değil. Bazı alanlar ise maalesef başıboş kalmış.”

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, kazıları engellemek için çaba gösterildiğini ve denetim yapıldığını belirtirken, yetkililer bölgenin definecilerin dikkatini çektiğini ve önlem alınmaya çalışıldığını dile getiriyor.