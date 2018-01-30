Tarihe geçti: Sakarya’da futbolcuya transfer parası Bitcoin’le ödendi

Sakarya’da bir futbol kulübü, Bitcoin’le transfer yaparak dünya tarihine geçti.

Sakarya 1’inci Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Harunustaspor sezonun ikinci yarısı için Karasu Kültürspor’dan Ömer Faruk Kıroğlu’nu kadrosuna kattı.

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Futbolcuya yıl sonuna kadar 2 bin 500 lira ve 2 bin liraya karşılık gelen 0.0524 Bitcoin teklif edildi. Futbolcu 4 bin 500 liralık mukaveleyi imzaladı.

Futbolcunun transfer ücreti adına açılan Bitcoin hesabına aktarılırken 2 bin 500 lira da peşin verildi.

Kulüp başkanı Haldun Şehit şunları söyledi: “Transfer dünyada Bitcoin’le yapılan ilk transfer işlemi. Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüz de şampiyonluk yolunda. Bu transfer bazında Türkiye’de hatta dünyada bir ilk oldu. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu, amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz.”

Kıroğlu ise “Benim için de bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Transfer sözleşmesini imzalayan futbolcu daha sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.