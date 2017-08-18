Tarihçi Ortaylı’ya göre ‘Azeri’ diye bir millet yok: Bunu Stalin hıyarı çıkardı, felaket bir heriftir  

‘Azeri’ diye bir millet olmadığını savunan tarihçi İlber Ortaylı, “Cahil bir Gürcü’dür, milliyetlerden anlamaz” dediği Sovyetler Birliği’nin eski liderlerinden Joseph Stalin’in bu tanımı ortaya attığını öne sürdü.

‘Cahil bir Gürcü’dür, milletten anlamaz’

CNN Türk’te yer alan habere göre Ortaylı, Lüleburgaz’da katıldığı bir etkinlikte, ailesi Bulgaristan’dan göçmüş bir dinleyicinin, kökenini açıklamaya çalışırken ‘Bulgar mısın?’ sorusuyla karşılaştığını anlatması üzerine şunları söyledi: “Azerbaycanlı başka, Azeri başka. Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur. Komünist şairler bile ‘Türk kızları’ diye yazar. Bunu Stalin hıyarı çıkardı. Stalin cahil bir Gürcü’dür, milliyetlerden anlamaz, felaket bir heriftir.”