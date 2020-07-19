Tarih Kurumu başkanından ’15 Temmuz sözleri’ne hem düzeltme hem özür

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, darbe girişiminin dördüncü yılında söyledikleri nedeniyle özür dilediğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istemesi halinde istifa edeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Yaramış, Afyonkarahisar’daki bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” demişti.

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Hürriyet’ten Gizem Karakış’a konuşan Tarih Kurumu başkanı, panel öncesi hazırlanan yazılı metni okuyacağını ancak hazırlanan bir videoyu izlemesinin ardından heyecanlandığını ve metne bağlı kalmadan konuştuğunu ifade etti.

Yaramış, ‘darbe girişimine karışmış’ ifadesi yerine aslında ‘karışmamış’ demek istediğini belirterek şunları ifade etti: “Teşebbüse karışmamış ama bir şekilde bu FETÖ dediğimiz lanetli terör örgütünün ihanet tarafını görmüş, bildiklerini savcılıklarla hakimlerle paylaşmış insanları kast etmek istedim. (…) Sözümün arkasında değilim. Savunmadığım bir söz. Bir anlık dalgınlığımla o söz ağzımdan çıktı. Ben etkin pişmanlık gösteren insanların toplum içine karışmasını istiyorum. Bu sözlerimin arkasındayım.”

Herkesten özür dilediğini belirten başkan, söz konusu ifadeyi yanlışlıkla kullandığına dair Erdoğan’a mektup yazdığını ifade etti.

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Yaramış, şu ifadeleri kullandı: “Ben sayın bakanımızın, sayın cumhurbaşkanımızın her türlü kararını saygıyla karşılarım. Çünkü ben sayın cumhurbaşkanımızın iradesiyle buraya tayin oldum, o tayin etti, o aldığında hiç üzülmem. ‘Görevim, hizmetim buraya kadarmış’ derim. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum.”