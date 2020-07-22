Tarih Kurumu başkanı, ’15 Temmuz sözleri’ nedeniyle istifa etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yaramış, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin dördüncü yılında Afyonkarahisar’daki bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” demişti.

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TTK başkanı, daha sonra sözleri nedeniyle özür dilemiş, ‘karışmamış’ yerine ‘karışmış’ ifadesini kullandığını dile getirmişti. Yaramış, “Cumhurbaşkanı isterse istifa ederim” demişti.

pic.twitter.com/j6ivkxN7Yp — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (@TcYuksekKurum) July 22, 2020

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “14 Temmuz 2020 tarihinde ‘15 Temmuz’u Anlamak’ konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir.”