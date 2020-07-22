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Yaramazlara biraz batar!

Tarih Kurumu başkanı, ’15 Temmuz sözleri’ nedeniyle istifa etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yaramış, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin dördüncü yılında Afyonkarahisar’daki bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” demişti.

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TTK başkanı, daha sonra sözleri nedeniyle özür dilemiş, ‘karışmamış’ yerine ‘karışmış’ ifadesini kullandığını dile getirmişti. Yaramış, “Cumhurbaşkanı isterse istifa ederim” demişti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “14 Temmuz 2020 tarihinde ‘15 Temmuz’u Anlamak’ konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir.”

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