‘Tarife usulüyle karar’ iddiasının ardından AYM’nin internet sitesi erişime kapatıdı

KEMAL GÖKTAŞ

Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor.

AYM’nin internet sitesinde söz konusu arama yapıldığında Mazılıgüney’in yaptığı paylaşımların doğruluğu anlaşılıyor.

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Mazlıgüney’in paylaşımlarının ardından AYM’nin internet sitesi erişime kapatıldı.

Mazılıgüney, Twitter’da şu paylaşımları yaptı:

1- Uzun zamandır @AYMBASKANLIGI ‘nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığını ancak AİHM nezdinde vitrin olabilecek kararlar vererek AİHM ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaktan başka işe yaramadığını düşünüyorum. Bugün bu düşüncem pekişti. Neden mi? Anlatayım.

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2- Bilindiği üzere, AİHM/ALparslan Altan kararının çevirisini daha önce yayınlamıştım. Alparslan Altan’ın @AYMBASKANLIGI bireysel başvurusunda verilen kararı bir daha incelemek istedim. AYM kararlar bilgi bankası bağlantısını kullandım.

3- Karşıma çıkan metin beni pek şaşırtmadı ancak çok üzdü. @AYMBASKANLIGI ‘nda uzun süre raportörlük de yapmış üstatlarıma konuyu danışınca tam bir skandal olduğu yorumu yapıldı. Karşılaştığım ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaşıyorum.

4-(PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır) notları ne anlama gelir?Karara ilişkin bilgi formuna yazılan bu notla @AYMBASKANLIGI, yüksek yargı üyelerince yapılacak benzer başvuruları kabul edilemez bulacağına ilişkin ihsası reyde bulunmuştur.

5-Darbe teşebbüsü sonrası suçüstü halinde yakalandıkları iddiasıyla tutuklanan yargı mensuplarının tutuklanmalarının hukuka aykırı olduğunu, kararlarda gerekçe gösterilmediğini, şikayetleri bakımından bireysel başvurunun etkili bir çözüm yolu olamayacağını değerlendiriyorum.

6- Bu nedenle, @AYMBASKANLIGI ‘nın inceleme sonucu beklenilmeksizin doğrudan AİHM’e gitmelerinin bence önü açılmıştır. Üstelik bu durum sadece yargı mensupları için değil, her meslek grubu için geçerlidir. Nedeni videoda mevcut.

7- Her bir meslek grubunun olası hak ihlali iddiaları içeren ‘bireysel’ başvurularında ne karar verileceği tarife usulüyle belirlenmişse, bireysellik ortadan kalkmış, @AYMBASKANLIGI etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıkmıştır.

8- Muhtemelen hata ile intranet (iç ağ) sisteminde olması gereken (ki bu da garabettir, ihsas-ı reydir) notlar internette yayınlanmış. Bu değerlendirmelerin doğru olduğu ise birçok şablon karardan anlaşılıyor. Aynı notlar başka kararlarda da mevcut. Ne diyelim. Yaşasın Adalet!

6- Bu nedenle, @AYMBASKANLIGI 'nın inceleme sonucu beklenilmeksizin doğrudan AİHM'e gitmelerinin bence önü açılmıştır. Üstelik bu durum sadece yargı mensupları için değil, her meslek grubu için geçerlidir. Nedeni videoda mevcut. @KeremALTIPARMAK @izzetoezgenc @MetinGnday pic.twitter.com/zsm4YvrbLC — Levent MAZILIGÜNEY (@Leventism) June 28, 2019

AYM’nin internet sitesinde söz konusu arama yapıldığında Mazılıgüney’in yaptığı paylaşımların doğruluğu anlaşılıyor.

Sitede ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilecek kararlar arasında “Suç isnadına bağlı-yüksek yargı üyelerinin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)”, ‘başvuru yolunun tüketilmemesi’ kararı verilecek kararlar arasında da “Yüksek yargı üyelerinin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)” ifadeleri görülüyor.

Aynı şekilde aşağıdaki iddialar için de ‘karar tarifesi’ olduğu görüldü:

– Suç isnadına bağlı – avukatların tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – polislerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – askerlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – hakim/savcıların tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – mülki amirlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – yüksek yargı üyelerinin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – akademisyenlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – gazetecilerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– Suç isnadına bağlı – sivilllerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

– İdari işlemle açığa almaya veya işten çıkarmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

– Akademisyenlerin idari işlemle açığa alınmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Askerlerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Hakim/savcıların idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Yüksek yargı üyelerinin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Mülki amirlerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Polislerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– KHK ile işten çıkarmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

– Akademisyenlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Askerlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Yüksek yargı üyelerinin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Mülki amirlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Polislerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– Diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

– KHK ile lisansları iptal edilerek meslekten çıkarmaya ilişkin müdahale iddiaları

Bütün ‘tarifelerde’ (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır) ifadeleri yer aldı.

Mazlıgüney’in paylaşımlarının ardından AYM’nin internet sitesinin erişime kapatılması dikkat çekti.

‘Mor Beyin’in ortaya çıkarılmasını sağlamıştı

Mazılıgil, iki kardeşinin TSK’dan ihraç edilmesi sonrasında ByLock’ta ‘Mor Beyin’in ortaya çıkarılmasına önayak olmuş, ancak kendisi de kamudan çıkarılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda hava mühendis binbaşı rütbesinde iç denetçiyken ihraç edilen Mazılıgil, 15 Temmuz’dan sonra komando yüzbaşı kardeşi Ömer Mazılıgüney açığa alındıktan sonra yaptığı araştırmalarla ‘Mor Beyin’ skandalının ortaya çıkarılmısını sağlayan isimlerden biri olmuştu.

Levent Mazılıgüney Ankara başsavcılığına başvurarak, hakkında soruşturma yapılmasını istemişti. Başsavcılık 18 Ocak 2018’de verdiği kararda, kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmişti.

‘Mor Beyin’ neydi

‘Mor Beyin’ yazılımı bulunan bazı mobil uygulamaları indirenlerin IP’lerinin ‘ByLock’ yönlendirildiği tespit edilmişti. Bu kişiler aslında programı kullanmıyor ancak kağıt üzerine giriş yapmış gibi gözüküyordu.

Bunun belirlenmesinin ardından liste güncellenmiş, programı kullanmayanlar bir bir davalardan beraat etmeye başlamıştı.