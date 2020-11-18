Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’u kitaplaştıracak

Quentin Tarantino, 2019’da çıkan filmi ‘Once Upon a Time in Hollywood’ için ve 1970’lerin sinemasına ‘derinlemesine dalış’ yapacağı bir değerlendirme kitabı için iki kitaplık bir anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Amerikalı film yönetmeni, ‘sinema romanlarının 1970’lerde okuduğu ilk yetişkin kitapları olduğunu’ belirterek şunları söyledi: “Bugüne kadar bu türe karşı muazzam bir sevgi besledim. Bir film-roman meraklısı olarak, edebiyatın bu, genellikle marjinalleştirilmiş, ancak sevilen alt türüne Once Upon a Time in Hollywood’u katmaktan gurur duyuyorum. Karakterlerimi ve dünyalarını, sinematik muadilinin yanına oturabilecek bir edebi çabayla daha fazla keşfetmekten de heyecan duyuyorum.”

Reklam

‘Sinema Spekülasyonu’ adlı ikinci kitap, ‘1970’lerin filmlerine derinlemesine bir dalışı; denemeleri, incelemeleri, kişisel yazıları’ içerecek.

SON HABERLER

Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...