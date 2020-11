Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’u kitaplaştıracak

Quentin Tarantino, 2019’da çıkan filmi ‘Once Upon a Time in Hollywood’ için ve 1970’lerin sinemasına ‘derinlemesine dalış’ yapacağı bir değerlendirme kitabı için iki kitaplık bir anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Amerikalı film yönetmeni, ‘sinema romanlarının 1970’lerde okuduğu ilk yetişkin kitapları olduğunu’ belirterek şunları söyledi: “Bugüne kadar bu türe karşı muazzam bir sevgi besledim. Bir film-roman meraklısı olarak, edebiyatın bu, genellikle marjinalleştirilmiş, ancak sevilen alt türüne Once Upon a Time in Hollywood’u katmaktan gurur duyuyorum. Karakterlerimi ve dünyalarını, sinematik muadilinin yanına oturabilecek bir edebi çabayla daha fazla keşfetmekten de heyecan duyuyorum.”

‘Sinema Spekülasyonu’ adlı ikinci kitap, ‘1970’lerin filmlerine derinlemesine bir dalışı; denemeleri, incelemeleri, kişisel yazıları’ içerecek.