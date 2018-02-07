Tarantino 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzle suçlanan Polanski’yi savundu: Rızası vardı

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino’nun meslektaşı Roman Polanski’nin 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz olmadığını söylediği bir söyleşi ortaya çıktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre 2003 yılında yapılan radyo söyleşisinde, Tarantino 13 yaşındaki kızın cinsel ilişkiye kendi isteğiyle girdiğini söyleyerek Polonyalı yönetmeni savunmuş.

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Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasadışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş, ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD’den kaçmıştı.

Tarantino söyleşide Polanski için, “13 yaşındaki birine tecavüz etmedi. Bu kanunen tecavüzdü. Kanuni olarak reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girdi, peki. Ama bu tecavüz değil. Bana göre, tecavüz kelimesini kullandığınızda, şiddetten, güç kullanmaktan bahsediyor olmalısınız” demiş.

Söyleşiyi yapan Robin Quivers, Tarantino’ya çocuğa tecavüzden önce psikoaktif ilaçlar ve alkol verildiğini hatırlatmasına rağmen ünlü yönetmen görüşünde ısrar etti..

Tarantino “Hayır, böyle bir şey olmadı. (Mağdur çocuk için) İlişkiye girmek istedi ve onunla flört etti” dedi.

Röportajın ileri bölümlerinde Tarantino olayın yasa dışı olduğunu kabul ederek, 13 yaşındaki mağdur kendi kızı olsa adamı ‘eşek sudan gelinceye kadar döveceğini’ söyledi.

Tarantino şöyle devam etti: “Bunun tecavüz olduğuna inanmıyorum. Bunun hukuk dışı olduğuna inanıyorum. 13 yaşındayken değil, 13 yaşındaki bu parti kızlarıyla değil.”

Röportajı yapan Quivers, Tarantino’ya, ’13 yaşındaki çocuklarla sosyalleşmeseydi Polanski’nin böyle bir duruma düşmeyeceğini’ söylerken, ünlü yönetmen ise “Kızlardan hoşlanıyor” şeklinde yanıt verdi.