Taraftarın ‘istifa’ çağrısı hatırlatılan Galatasaray Başkan Yardımcısı Sezgin: Maalesef edemeyeceğiz 

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarın istifa çağrılarına karşın görevi bırakmayı düşünmediklerini açıkladı.

‘Maalesef istifa edemeyeceğiz’

Sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı Antalyaspor maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezgin, istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bunu biliyoruz zaten. Taraftar her zaman haklıdır. Çünkü Galatasaray’ın her zaman kazanmasını ister. Her takım için bu geçerli. Bizim takım da işte zaman zaman daha önce de söylediğim gibi bir takım puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, başka taraflardan gelen telkinlerle kaybetti. Dolayısıyla bu bir yarış, böyle devam edecek. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımız bizi destekliyor. Futbolcularımızı destekliyor, bize de ‘İstifa edin’ diyorlar. Bu iki senedir sürüyor. öyle bir şey yok. İstifa edemeyeceğiz maalesef.”

‘Bu işi bitirmeden ayrılmak niyetinde değiliz’

“Yapacak çok işimiz var” diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti: “Çoğunun da yarısına geldik. Ekonomik durumumuzu düzeltmeye başladık. Bir takım projelerimiz yarılandı. Ayrıca gelecek yeni projeler var. Devletle işimiz var, onları devam ettiriyoruz. Dolayısıyla biz bu işi bitirmeden ayrılmak niyetinde değiliz. Spor tabii ki kazanmaya yöneliktir. Şampiyonluk çok önemlidir. Bunun için biz çabalıyoruz. Yönetim olarak da çabalıyoruz. Teknik heyet ve futbolcular da çabalıyor. Bunun neticesini alabiliriz. Başta da söyledim. Matematik olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor. Olmazsa ikincilik halinde Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılabiliriz. Dolayısıyla bizi desteklemelerini istiyoruz taraftarların. Yönetime istifa desinler ama takımı desteklesinler. Benim bütün dileğim bu.”