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Yaramazlara biraz batar!

Taraftar çağrı yapmıştı: Eski Galatasaraylı yönetici Ali Dürüst TFF’den istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Ali Dürüst TFF’deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

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Galatasaray kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF’den istifaya çağrılmıştı.

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