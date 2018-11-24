Taraftar çağrı yapmıştı: Eski Galatasaraylı yönetici Ali Dürüst TFF’den istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
AA’nın haberine göre, Ali Dürüst TFF’deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.
Galatasaray kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF’den istifaya çağrılmıştı.