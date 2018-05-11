‘Tarafsız yargı düzeni kurarım’ diyen İnce: Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Cumhurbaşkanı olduğunda kendisi için ayağa kalkmayan yargıçlar istediğini belirten CHP’nin adayı Muharrem İnce, “Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi; ben tarafsız, adil bir yargı düzeni kurarım” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de yapacağı miting öncesi Trabzon’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve gazeteciler katıldı.

Reklam

İnce’ye, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Tayyip Erdoğan’ı yargılayıp yargılamayacağı soruldu. İnce bu soruya “Hayır benim öyle görevim yok. Yargının görevi o. Ben bağımsız tarasız adil bir yargı düzeni kurarım. O da sonra beni yargılayabilir, Erdoğanı da… Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, bir toplantıya gittiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar istiyorum. Çay toplayan düğme ilikleyen yargı istemiyorum” yanıtı verdi.

CHP’nin adayı İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in kalması durumundaysa, bir şartla destek vereceğini söyledi: “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi. Ama ben öyle bir ekiple yöneteceğim ki bu ülkeyi önce demokrasi gelecek.”

Reklam

AKP’lilerin de Türkiye vatandaşı olduğuna dikkat çeken İnce, sözlerine şöyle devam etti: “Onlardan intikam mı alacağız, yok öyle bir şey. Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. ‘İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır’ diyorlar. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı? İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak. Siyasetin konusu değil bu artık.”

İnce, eğitim konusunda neler yapacağını da anlattı: “Bu ülkenin gençlerini, her yıl 10 bin gencini yurt dışına göndereceğim. Atatürk’ün yaptığı gibi. O yıllarda bin kişiydi. Her yıl 10 bin kişi yapacağım ben. Kindar nesil değil uzman gençler yetiştireceğiz. Enerjimizi nükleerden değil doğamızdan güneşimizden kullanarak Türkiye’nin geleceğini temin edeceğiz.”

Muharrem İnce, basın toplantısında son soruya yanıt veremeyince katılımcılardan biri “İki dakika bekleyemez misiniz” diye sordu. İnce, “Cuma’ya yetişeceğim, hoca beklemez” yanıtını verdi.