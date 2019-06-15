‘Tarafsız’ Kızılay başkanından ‘Binali Ağabey’ tweet’i

Tüzüğünde ‘İnsaniyetçilik, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlılık’ olan Kızılay’ın genel başkanı Dr. Kerem Kınık, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım lehine propaganda yapmaya başladı.

Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter hesabında önce kendisinin tıp fakültesinde öğrenci iken evlenmesiyle ilgili bir tweet paylaştı. Tweet’inde “Ben ve eşim Çapa’da öğrenciyken evlenmiştik, çocuklarımızı da geç evlenmemeleri için teşvik ettik onlar da arkadaşlarını teşvik etmişler böylece aynı sınıftan üç aile olarak mezun oluyorlar. Anneler babalar kolaylaştırıcı olun zorlaştırıcı olmayın, açın Türkiye’nin önünü” diyen Kınık, ardından tweet’ine yanıt (reply) olarak Binali Yıldırım’ın tweet’ini paylaşarak, asıl amacını da açıklamış oldu.

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Hem gençler bizim zamanımızda @BY Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu siz şanslısınız😀https://t.co/jgPSgwzBhk — Kerem Kınık (@drkerem) June 13, 2019

AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın ‘Evlenecek her çiftimize 8.000TL düğün desteği vereceğiz. # YineBizYaparız’ tweet’i ve videosunu asıl tweet’inin altına reply ederek paylaşan Kınık’a, söz konusu tweet’inin altında tepkiler de geldi. Bazı kullanıcılar, Kınık’ın tweet’ine “Bu sevgi pıtırcıklığı, gençlerin 4’te 1’inin işsiz olduğu ülke gerçekleriyle uyuşmuyor” yanıtını verirken bir kullanıcı da şunları yazdı: “Hocam bence paylaştığınız şeyin farkında değilsiniz, Kızılay partiler üstü bir kurumdur, siyasete girmek istiyorsanız istifa edip gönlünüzdeki partide devam edebilirsiniz.”

Kızılay tüzüğünde ise derneğin hukuki statüsü şöyle tanımlanıyor:

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“Hukuki Statü

Madde 2 – Kızılay, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkeleri olan; İnsaniyetçilik, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterir.

Tarafsızlık : Herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel veya felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.

Bağımsızlık: Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

Hayır Kurumu Niteliği: Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

Madde 71 – Kızılay’ın bütün kurulları ve görevlileri ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kongre ve Genel Merkez Kurulu kararlarına uygun olarak görev yaparlar.”