‘Tapulu arazim’ diye yolu kapattı; sağlık ekibi kalp krizi geçiren hastaya traktörle gitti

Adana’da, Aydınyurdu Mahallesi’nin yolu, tapulu arazisinden geçtiğini gerekçe gösteren kişi tarafından kapatıldı. Tarlaların içinden açılan toprak yol, yağışlar nedeniyle balçığa döndü. Kalp krizi geçiren kişiye müdahaleye giden ambulans adrese ulaşamayınca, sağlık personeli, traktörle hastaya ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi sakinlerinin yıllardır kullandığı yol, mahallede yaşan bir kişi tarafından 15 gün önce, kendi arsası olduğu iddiasıyla bir kısmı duvar örülerek, bir kısmı ise toprak dökülerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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Mahalleli, tarla içinden yol açmak zorunda kaldı. Yağmur yağdıktan sonra balçık oluşan yol da kapandı. 79 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirince ambulans istendi. Ambulans, yol kapalı olduğu için ilerleyemeyince. mahalleli, sağlık ekibini traktör yardımıyla eve taşıdı.

Kalp krizi geçiren kişinin oğlu Kadir Demir, yıllardır kapanan yolu kullandıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Komşumuz yolun kendi arazisinin içinden geçtiği için yolu kapattı. Burada yaklaşık 15 hane var. Babam kalp hastası ve geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi. Ambulansı aradık ancak yolu açmadıkları için evimize gelemedi. Bizim kendi imkanlarımızla açtığımız yol da yağmur yağdığı için çamur içerisindeydi. Traktörlerimizle ambulansın yanına giderek sağlık personelimizi alıp eve getirdik. Belediyeye gittik bir sonuç alamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Traktörle kendi imkanımızla yol yaptık. Komşumuza bir itirazımız yok. Sonuçta tapulu arazisi. Komşumuz yolu kapatınca yanındaki ev de alternatif yolu kapattı. Çaresiziz. Bizim mahallemizde çok hasta insan var. En azından yeni yol yapılana kadar acil durumlarda geçmemize izin verirlerse biz mutlu oluruz.”

Mahalledeki öğrencileri okula götürmek için gelen servis de yoldan geçerken çamura saplandı. Servis, traktör yardımıyla saplandığı yerden çekilerek kurtarıldı.

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Servis şoförü Ali Oruz şunları söyledi: ‘’Yolumuzu kapattılar. Biz de burayı kullanıyoruz. Yağışlardan dolayı burası da çamur oldu. Aracımız çamura saplandı. Çocuklarımız dört gündür okula gidemiyor. Yol kapalı olduğu için öğrenciler 2 kilometre yürümek zorunda kalacak.“

4’üncü sınıf öğrencisi Emine Demir, yolun kapatılmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, “Her yeri kapattılar. Çamurlu yoldan da tek başımıza gidemiyoruz. Servis bizi almaya gelmişti ama o da çamura saplandı. Mecbur yürüyerek gideceğiz’’ ifadelerini kullandı.