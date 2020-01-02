‘Tapulu arazim’ deyip asfalt yola çit çekti

Adıyaman’da yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisinden geçtiğini söylediği yolu çitle kapattı.

Fotoğraflar: DHA

Gölbaşı ilçesindeki Kurugeçit Mahallesi’nde yaşayan Tatlı, belediye tarafından oluşturulup asfaltlanan yola demir çit çekti.

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Tatlı, çit nedeniyle savcılığa şikayet edildiğini, soruşturma sonunda dava açılmadığını belirterek, eski belediye başkanının kendisinin haberi olmadan arazisine yol yaptığını ifade etti.

Tatlı şunları söyledi: “Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattım.”