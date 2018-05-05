Tapudaki masraflar azalıyor, içkiye vergi zammı geldi

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Hükümetin yeni kararına göre tapu harçlarındaki vergi oranı düşürüldü, böylece tapu masrafı azaldı. Bazı içkilere ise vergi zammı, bazılarına da vergi indirimi yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun yeni kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre 31 Ekim’e kadar yapılacak konut teslimatındaki KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düştü.

Düşen oranların yalnızca konut ve işyeri alımlarında uygulanacağı ifade edildi. Örneğin 300 bin liralık evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya inecek.

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Bir zam, bir indirim

Yeni kararla, rakının asgari maktu vergi tutarı da 171 lira 20 kuruştan 184 lira 30 kuruşa çıkarıldı. Bu tutar, votka ve cinde 175 lira 60 kuruştan 184 lira 40 kuruşa yükseltildi. Yeni tutarlarla içkiye zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları da düşürüldü.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne (AB) 2009’da verdiği taahhütle, bu yıl içkideki vergi tutarını eşitleyeceğini bildirmişti.

İmalata vergi istisnası

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı.

Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan 1.015 liraya yükseldi.