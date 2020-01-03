Tapu ve Kadastro: Tapu sorgulamaya kısıtlama getirilmedi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıtlama getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı. Kanal İstanbul projesinin çevresindeki arazilerin Araplara satıldığına dair haberler basında yer almıştı.

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Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberinde ise müdürlük ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, İstanbul’daki gayrimenkullerin durumunun sorgulamasına imkân veren protokolün 31 Ocak’tan itibaren kısıtlandığı belirtilmişti.

‘Sorgulama yapılabiliyor’

Müdürlüğün Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, söz konusu haber yalanlanarak belediyelerin halen sorgulama yapabildiği aktarıldı. Müdürlük şu açıklamayı paylaştı:

Haberi yazan muhabirin, belediyelere gönderildiğini belirterek teyit.org’a ilettiği resmi belge ise şöyle: