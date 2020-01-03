Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tapu ve Kadastro: Tapu sorgulamaya kısıtlama getirilmedi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıtlama getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı. Kanal İstanbul projesinin çevresindeki arazilerin Araplara satıldığına dair haberler basında yer almıştı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberinde ise müdürlük ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, İstanbul’daki gayrimenkullerin durumunun sorgulamasına imkân veren protokolün 31 Ocak’tan itibaren kısıtlandığı belirtilmişti.

‘Sorgulama yapılabiliyor’

Müdürlüğün Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, söz konusu haber yalanlanarak belediyelerin halen sorgulama yapabildiği aktarıldı. Müdürlük şu açıklamayı paylaştı:

Haberi yazan muhabirin, belediyelere gönderildiğini belirterek teyit.org’a ilettiği resmi belge ise şöyle:

Reklam

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı olduğunu 15 maddede anlattı

Bakandan İmamoğlu’na Kanal İstanbul yanıtı: Protokolden tek taraflı çekilemez

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ÇED onayı sonrası, iki bakanlıkla protokolü iptal etti

Kanal İstanbul ÇED raporu komisyondan geçti: 10 gün süreyle halka açıldı

Katar emirinin şirketi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almış

SON HABERLER

Sofrada aşk vardı, muhabbette tat

Son yıllarda ilginç ve sevinilesi bir eğilim var. Akıllı ev/iş kadınları, bazen birleşip bazen tek başlarına, büyük bir cesaretle özel yemek mekanları kuruyorlar.

İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...