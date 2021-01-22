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Tapu müdürlüğünde rüşvet iddialarına ilişkin operasyon: 37 gözaltı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki tapu müdürlüğünde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada 37 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonu düzenlendi. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tapu müdürünün de gözaltında alındığı operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir.”

11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanması amacıyla saat 07:30’da İstanbul, Kayseri ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

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