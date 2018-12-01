‘Taptığımız’ sevimli kediler eskiden kötülüğün simgesiydi

Kedi fotoğrafları her yerde. Popülist liderler bile kedilerden medet umar halde. Kedi fotoğraflarının tatlı olduğu düşüncesi internet çağının bir ürünü. Sanatta ise kedi yakın zamana kadar kötülüğün simgesiydi.

Rönesans’taki büyücülük resimlerinde kediler şeytani bir havaya sahipti. Alman sanatçı Hans Baldung Grien çıplak halde hoplayıp zıplayan cadı çizimlerine kedileri de düzenli olarak dahil ederdi. Cadıları kendilerini Satan’a adarken, kedi akrabaları gibi gizemli biçimde otururlardı. Gerçekten de 500 sene önce kediler o kadar habis olarak görülürlerdi ki zaman zaman duvarların arasına kapatılıp bir başına bırakılırlardı.

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Bu batıl inancın mirasının silinmesi uzun zaman aldı. Francisco Goya ‘Aklın Uykusu Yaratır Canavarları’ resminde budalalık ve cehaleti hayvan biçiminde kişileştirirken, çizimin içine etine dolgun bir kediyi de kattı. 1939’da Picasso Hitler’in vahşi bir alegorisini çizmişti. Onu, pençelerinde parçalanmış bir kuşu taşıyan habis bir kedi olarak resmetmişti.

Kediler sinemada da rahatsız edici derecede ahlak yoksunu varlıklar olarak temsil edilir: ‘Üçüncü Adam’da bir kedi fayda sağlamak için gaddar Harry Lime’a yakınlık gösterir. ‘Baba’da da aynı şekilde fesat bir kedicik Vito Corleone’nin patronluğunu durduk yere kabul eder.

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Kendi akıl uykumuzda fark etmiyoruz belki ama popülistler de kedileri delicesine seviyor. İtalya’nın sağcı başbakan yardımcısı Matteo Salvini’nin bol tüylü Facebook arkadaşları yeni online sanat çağında tuhaf ve hastalıklı bir şeye dikkat çekiyor.

İnternet kedileri her zaman eğlenceli ve insanı duygulandıran hayvanlar. Nerede ölü kuşları hediye diye getiren o eski kediler? Nerede kedilerin kurban ettiği o fareler?

Tabii kendiler cidden şeytani değil; Picasso sadece onların avcı doğalarını gözlemlemişti. Buna karşılık internet yüzeysel, duygulara hitap eden, hastalıklı tatlı kediler töreni yapıp duruyor. Allanıp pullanmış bu kediler tamamen sahte.

Ama Salvini ve takipçileri göçmenlerle empati kurmayı reddederken kedicilerin peşinden koşabiliyorlar. Goya ve Picasso’nun görebileceği bir iki yüzlülük bu. Avrupa’nın yeni popülisti bir kedi ama pençelerini saklıyor.

Guardian‘dan derlenmiştir.