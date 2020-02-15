Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tapınak önünde çekilen porno Myanmar’ı ayağa kaldırdı

Myanmar’da İtalyan olduğu belirtilen bir çiftin Bagan’da çektiği 12 dakikalık porno videoyu internette yayınlaması ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Bagan’da bir tapınak. (Fotoğraf: Reuters)

BBC Türkçe’nin haberine göre, sosyal medyada kutsal mekanlarına saygısızlık yapıldığını söyleyen birçok kişi, hükümetin çifti bularak ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yaparken, Facebook ve Twitter’da binlerce kişi çiftin cezalandırılmasını istedi.

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Habere göre bölgede tapınaklarda ve çevresinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek, öpüşmek gibi eylemlere izin verilmezken, Myanmar yasalarında dini mekanlarda kurallara aykırı davrananlara altı ay ile 15 yıl arasında hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Bagan geçen yıl Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı.

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