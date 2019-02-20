Tanzimler açılırken: Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı, tarım alanları yüzde 12 küçüldü

Türkiye’de son 10 yılda çiftçi sayısı yüzde 38 azalırken, tarım alanları son 15 senede yüzde 12, sebze bahçeleriyse yüzde 15 küçüldü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, artan gıda fiyatlarını ve devlet eliyle iki aylığına açılan tanzim satış noktalarını konuşurken çiftçi sayısı ve tarım alanlı miktarı günden güne azalıyor.

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Euronews’ten Servet Yanatma’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) derlediği verilere göre hem istihdamda hem de üretimde ciddi bir daralma söz konusu.

SGK verilerine göre özellikle son sekiz yılda çiftçi sayısında kaydadeğer bir düşüş hüküm sürüyor. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2018’de 697 bine kadar düştü. Söz konusu veri aynı zamanda, kayıtlı çiftçi sayısında 2008’den bu yana 430 bin azalma anlamına geliyor. Bu da ‘yüzde 38’lik düşüş’ demek. SGK verilerilerine göre çiftçi sayısındaki düşüş 2011’den sonra hızlanarak katlanıyor.

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Tarımda istihdam son 16 yılda yüzde 33 azaldı

TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısıysa 2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, Şubat 2018 itibariyle 4 milyon 983 bin kişiye geriledi. Bu da son 16 yılda 2 milyon 475 bin daha az tarım çalışanı anlamına geliyor. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 33 azaldığı ortaya çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bahsedilen rakamlara paralel olarak tarım alanları da ‘eriyor’. 2002’de 26 milyon 579 bin hektar olan tarım arazisi 2017’de 23 milyon 379 bin hektara kadar düştü. Buna göre tarım alanları 15 senede yüzde 12 azaldı.

Son dönemde özellikle sebze fiyatları arttığından sebze bahçeleri alanına bakıldığında da düşüş açık şekilde görülüyor. 2002’de 930 bin hektar olan sebze bahçeleri alanı 2017’de 798 bine hektara kadar düştü. Bu dönemde düşüş oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti.





