Tanzime yeni ürün: Bakliyat satışları başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının yarın tatil edildiğini açıkladı. İstanbul’da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Vali Yerlikaya tatil kararını Twitter’dan duyurdu. Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: “İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim […]