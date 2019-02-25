Tanzime yeni ürün: Bakliyat satışları başlıyor

Ankara büyükşehir belediyesince 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışına da başlanacağı açıklandı.
Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamıştı.
Ankara büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada haftanın yedi günü açık tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ve elma satışı gerçekleştirilecek.
Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilecek.
İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.