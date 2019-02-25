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Yaramazlara biraz batar!

Tanzime yeni ürün: Bakliyat satışları başlıyor

Ankara büyükşehir belediyesince 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışına da başlanacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamıştı.

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Ankara büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada haftanın yedi günü açık tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ve elma satışı gerçekleştirilecek.

Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilecek.

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İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

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