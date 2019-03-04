Tanzimdeki kuru baklagiller, patates ve soğan ithal

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör tanzim satış noktalarında satışına başlanan kuru baklagillerin ithal olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Özden Güngör, yerli ‘kuru baklagil’in piyasada bittiğini, tanzim satış için stoklardaki ithal ürünlerin çıkarıldığını açıkadı.

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Tanzim noktalarındaki patates ve soğanın da ithal olduğunu belirten Güngör, market ve pazarlarda satılan patates soğanın yüzde 70-80’inin ithal olduğunu aktardı. Güngör’e göre tanzim satış sürdürülebilir değil.