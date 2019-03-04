Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tanzimdeki kuru baklagiller, patates ve soğan ithal

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör tanzim satış noktalarında satışına başlanan kuru baklagillerin ithal olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Özden Güngör, yerli ‘kuru baklagil’in piyasada bittiğini, tanzim satış için stoklardaki ithal ürünlerin çıkarıldığını açıkadı.

Reklam

Tanzim noktalarındaki patates ve soğanın da ithal olduğunu belirten Güngör, market ve pazarlarda satılan patates soğanın yüzde 70-80’inin ithal olduğunu aktardı. Güngör’e göre tanzim satış sürdürülebilir değil.

Tanzimde ilk gün: 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı

Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda

‘E-tanzim’de stoklar erken tükendi, bir tek maydanoz kaldı

İlaç, gübre ve tohumda da tanzim satışı geliyor

‘e-tanzim’ de yolda: ‘Milli Pazaryeri Platformu’ kuruluyor

Tanzimin ilk günü: 298 ton sebze satıldı; en çok domates ve soğan talep gördü

Tanzim satışlarının ömrü belli oldu: İki buçuk ay

Tanzimden sonra devlet seracılık yatırımına da başlıyor

Fotoğraflarla tanzimin ilk günü: Ucuz sebze-meyveye ilgi yoğun

Erdoğan duyurdu: ‘Tanzim’de temizlik malzemesi de satılacak

Tanzimde yeni adım: Online satış

Domates, biber, patlıcan… İstanbul’un ilk tanzim satış noktası açılıyor

Erdoğan’dan kabzımallara: Cudi’de nasıl teröristlerin işi bitirildiyse, halde de bitiririz

‘Halk manav’ için ürün alımı başladı: Kar yok, yalnızca nakliye maliyeti

Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ planı: Belediyeler ‘halk manav’ açacak

Artan gıda fiyatlarına karşı Bakan Albayrak: Marjinal bir durumla karşı karşıyayız

Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ planı: Belediyeler ‘halk manav’ açacak

Gıda fiyatlarına bir kötü haber de meteorolojiden: Yağış seraları yine vurabilir

SON HABERLER

Trajedi ile biten umudun öyküsü: ‘Bitmedi Daha…’

Türkiye devrimci hareketinde Ankara’nın Siyasal, Hukuk, İletişim (eski adıyla Basın-Yayın) fakültelerinin olduğu Cebeci kampüsünün hep özel bir yeri oldu. Hatta denebilir ki, ODTÜ ile birlikte devrimci hareketin doğum yerlerinden biriydi Cebeci.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...