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Yaramazlara biraz batar!

Tanzimde ilk gün: 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı

Tanzim satış noktalarında ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tanzim satışların hayata geçirildiği ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bugün yaptığı açıklamada tanzim satışlarında nohutun kilosunun 5.5, mercimeğinse 4.5 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

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Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

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