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Yaramazlara biraz batar!

Tanzimde ‘anında müdahale’ dönemi: Fiyat artınca devreye girecek

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Eğer bir üründe yine fahiş fiyat artışı yaşanırsa devreye girer ve o ürünü tanzime koyarız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sabah’tan Betül Alakent’in haberine göre Poyraz sistemde bir sıkıntının oluşması halinde tanzim satışlarla anında müdahalenin yapılacağını belirtti.

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Tanzim noktalarında bir ayı aşkın sürede yaklaşık 15 bin ton yaş sebze-meyve ve 15 bin ton bakliyat olmak üzere yaklaşık 30 bin ton ürün satışı yapıldı. Tanzim satışı bugün sekiz ilde 111 noktada yapılıyor.

Poyraz şöyle konuştu: “Bizim piyasanın her yerinde olmak gibi bir iddiamız yok. Her ürünü satacağız da demiyoruz. Zaman zaman rafa koymadığımız ürünler piyasada tanzim fiyatlardan devam ettiği sürece sorun görmüyoruz. Eğer bir üründe yine fahiş fiyat artışı yaşanırsa devreye girer ve o ürünü tanzime koyarız.”

Talep edilen noktalarda tanzim satış noktası kurduklarını anlatan Poyraz şöyle devam etti: “Belediyeler Tarım Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı’mıza taleplerini iletiyor. Bize bakanlıktan gelen bilgi üzerine biz de tanzim satış noktası açıyor ve ürün satışına başlıyoruz. Bugün İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere yedi ilde tanzim satış yapıyoruz. Bu illere son olarak 8 Mart’ta Şanlıurfa da eklendi. Böylece tanzim satış yapılan il sayısı sekize çıktı.”

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