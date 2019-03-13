Tanzimde 14 bin ton ürün satıldı: 6 tonu patates

Sebze ve meyvedeki fiyat artışlarını önlemek amacıyla yedi ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına 14 bin ton ürünün sevkiyatı yapıldı. En çok tedarik edilen ürün 5 bin 896 tonla patates.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (Tarım Kredi) verisine göre 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor.

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Bu kapsamda tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma sevk edildi.

Toplamda yaklaşık 506 ton biber, 3 bin 973 ton domates, 460 ton ıspanak, 183 ton kabak, 142 ton patlıcan, bin 49 ton salatalık, 861 ton soğan ve 796 ton elma tedarik edildi.

En çok ürün İstanbul’a

İstanbul büyükşehir belediyesine 3 bin 272 ton patates ve 2 bin 457 ton domates başta olmak üzere, toplam 7 bin 805 ton ürün tedarik edildi.

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Ankara büyükşehir belediyesine bin 398 ton patates, 940 ton domates başta olmak üzere, toplamda 3 bin 423 ton ürün sağlandı.

Bursa büyükşehir belediyesine yaklaşık bin 243 ton, Balıkesir büyükşehir belediyesine 412 ton, Samsun büyükşehir belediyesine 333 ton, Gaziantep büyükşehir belediyesine 509 ton, Trabzon büyükşehir belediyesine de 143 ton meyve ve sebze tedariki yapıldı.

Tanzim satış noktaları 8 Şubat’tan itibaren hizmet veriyor. Satışın toplamda yaklaşık iki buçuk ay süreceği açıklanmıştı.